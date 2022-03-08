Мэр Саратова Михаил Исаев поздравил женщин Саратовской области с 8 марта.

-Милые женщины! От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем!

Многие сферы деятельности в нашей стране держатся исключительно на ваших знаниях и профессионализме, вашем небезразличии и желании сделать жизнь окружающих лучше.

Вы покоряете нас своей душевной теплотой и обаянием, храните семейный уют и вдохновляете на великие дела.

Пусть каждый день оставляет в вашей душе светлые моменты, а в доме всегда царят гармония и мир! От всей души желаю вам счастья, успехов, крепкого здоровья и благополучия!- написал он в своём телеграм-канале.