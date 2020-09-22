Сегодня, 22 сентября, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал, что в бюджет города поступает мало денег.

—Областной центр относится к группе муниципалитетов с низкой долговой устойчивостью. Это как минимум парадоксально, ведь город является основным донором отчислений во все уровни бюджетов. В итоге приходится брать кредиты из коммерческих банков. Мы просим рассмотреть возможность компенсации выпадающего дохода из-за грядущей отмены ЕНВД за счет перераспределения части налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Речь идет о сумме в размере 500 миллионов рублей, которую потеряет бюджет. — подчеркнул мэр.

Глава Саратова сообщил, что у муниципалитета самый низкий норматив по отчислениям от НДФЛ. Выполнено обращение в региональное правительство и областную Думу с просьбой увеличить его на пять процентов, что даст дополнительно один миллиард рублей в год.

Он добавил, что необходимо предусмотреть на законодательном уровне отдельную субсидию городу в размере не менее 600 миллионов рублей.