Мэр Саратова Михаил Исаев:

—Дорогие земляки! Уважаемые ветераны! Победа над фашизмом в мае 1945 года дала людям право на мирную жизнь. Солдаты и офицеры, труженики тыла и каждый житель страны – все они сражались и трудились на приближение этого дня.

К сожалению, все меньше и меньше остается с нами живых свидетелей самой кровопролитной войны в истории человечества. Но в их семьях и в наших сердцах хранится память о мужестве, героизме и совершенном подвиге. И эти узы крепко связывают нас с поколением победителей, отстоявших свободу нашей страны.

В этот праздничный день от всей души желаю Вам мирного неба, здоровья, счастья и благополучия!