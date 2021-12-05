Мэр Саратова поздравил земляков со знаковым событием.

«Сегодня Саратовская область празднует своё 85-летие. От всей души хочу поздравить земляков с этим событием!

Наш регион — самобытный, с уникальной природой и красивейшей архитектурой, с плодородной почвой и мощными предприятиями, со своей особой историей и неповторимым будущем. Самое главное, Саратовская область — это люди: яркие, талантливые, успешные, добрые, неравнодушные, улыбчивые, искренние, горячо любящие свою малую Родину!

Желаю всем нам дальнейшего процветания и благодарю за совместную работу по улучшению качества жизни в областном центре!» — сказал Михаил Исаев.