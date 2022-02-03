Подведены первые итоги городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2022». Мэр Саратова Михаил Исаев в социальной сети Инстаграм поздравил 6-х финалистов и пожелал им удачи.

По итогам пяти конкурсных испытаний определились шесть финалистов:

— Светлана Винокурова, учитель математики «Средней общеобразовательной

школы № 48»;

— Марина Косицына, учитель начальных классов «Гимназии «Авиатор»;

— Елена Маркова, учитель биологии «Гимназии № 5»;

— Андрей Масленников, учитель физической культуры «Лицея № 37»;

— Дмитрий Мокроусов, учитель английского языка «Лицея «Солярис»;

— Ольга Никитина, учитель начальных классов «Гимназии № 7».

Финалистам предстоит показать мастер-класс. Каждый участник проведет перед членами жюри урок на тему: «Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта».

Победитель городского этапа представит Саратов на региональном конкурсе.