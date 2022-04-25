В ходе оперативного совещания озвучил ряд поручений, среди которых:

1. Начался противопожарный период. Необходимо развернуть весь комплекс соответствующих мероприятий. Особое внимание нужно уделить данной теме в период майских праздников.

2. Работы по благоустройству не прекращать круглосуточно, увеличить темпы по ремонту и содержанию дорог.

3. В среду в Ленинском районе предстоит масштабное отключение воды в связи с плановыми работами ООО «КВС» на коммуникациях. В этой связи необходимо проинформировать всех абонентов, попадающих в зону проведения ремонтных мероприятий, чтобы жители и организации смогли запастись водой заранее.

4. Провести повторную встречу с предпринимателями с пр. Петра Столыпина, так как у них остались вопросы, связанные с новым наименованием улицы, дать исчерпывающие ответы и разъяснения.

5. Необходимо актуализировать планы по ремонту объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, проанализировать — кто там располагается, какую деятельность ведет, а также представить предложения по инвесторам для восстановления здания гостиницы «Россия».

6. Совместно с областным минстроем продолжить формирование следующего этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья.

7. Усилить подготовку к празднованию Дня Победы, в конце недели приступить к украшению города. Также особое внимание уделить состоянию мемориальных комплексов, провести необходимые мероприятия по ремонту и благоустройству.

Сообщил о кадровом назначении. Председателем комитета муниципального контроля назначен Лев Юсупов, ранее являвшийся заместителем председателя комитета.