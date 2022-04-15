Мэр Саратова Михаил Исаев провел выездное совещание по сезонному благоустройству Парка Победы.

Он отметил, что до 9 мая музей под открытым небом необходимо привести в порядок. Завтра здесь пройдет субботник.

—Пользуясь случаем, приглашаю неравнодушных жителей, организации и предприятия различных форм собственности принять участие в уборке города. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы областной центр стал красивее и уютнее. Проведите с пользой несколько часов выходного дня на свежем воздухе в компании соседей, коллег по работе и единомышленников, — отметил мэр.