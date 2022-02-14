В ходе оперативного совещания сегодня, 14 февраля, главой Саратова Михаилом Исаевым озвучен ряд поручений профильным министрам.

— заместителю главы администрации по социальной сфере Александру Бурмаку и главам районных администраций к вечеру представить «дорожную карту» по созданию групп продленного дня в начальных классах школ и доложить о первоочередных мероприятиях;

— оперативно завершить работу по формированию перечня полномочий для передачи главам районных администраций;

— гололед: главам районных администраций необходимо скорректировать планы по уборке, исходя из сложившейся ситуации, в приоритете должны быть тротуары и пешеходные зоны;

— усилить мониторинг за состоянием кровель, особенно аварийного жилого фонда.

Также Исаев подверг жесткой критике председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александра Гусева за невыполненное в срок поручение по анализу ситуации с остановкой трамвайного движения на прошлой неделе. Мэр поставил на вид главам администраций Заводского и Кировского районов ситуацию с объявлением аукционов на поиск подрядных организаций по ремонту тротуаров.

Кроме того, главе администрации Заводского района Олегу Курицыну был объявлен выговор за неудовлетворительную работу по вывозу мусора и отлову собак.

«Несколько недель Заводской район в лидерах по количеству обращений по мусору и безнадзорным животным. Это недопустимо, немедленно исправляйте ситуацию», — пригрозил Исаев руководителю территориального подразделения более радикальными мерами, вплоть до увольнения.