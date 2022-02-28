Сегодня, 28 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев обратился к жителям города в связи с ситуацией на Донбассе.

— Наш регион принял эвакуированных жителей из Донбасса, им оказана необходимая помощь и созданы все условия для комфортного проживания. Продолжается сбор гуманитарной помощи, которую отправляют в Донецкую и Луганскую народные республики. Благодарю всех, кто откликнулся, остальным рекомендую последовать их примеру.

— Прошу донести до жителей города информацию о том, что им сейчас нужно быть бдительными. Все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности со стороны государства принимаются.