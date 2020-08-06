Сегодня, 6 августа, глава Саратова Михаил Исаев вместе с замглавы городской администрации по строительству Ириной Солошенко и главой администрации Заводского района Владимиром Чирсковым побывал в микрорайоне «Авиатор», где благодаря помощи председателя Госдумы Вячеслава Володина возводят школу на 1,1 тысячи мест.

Строительство подходит к концу — практически уложен линолеум, окрашены внутренние стены и поставлены трибуны. Покрашены фасады и проложены внутренние инженерные системы. На объекте в среднем работают 325 человек.

Михаил Исаев отметил, что вскоре пройдет конкурс на подрядчика для строительства дороги и тротуаров для подхода к школе.