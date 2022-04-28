Мэр Саратова Михаил Исаев проконтролировал ход дорожных работ в Саратове.

В поселке Юбилейный завершается процесс строительства проезда к новой поликлинике на ул. Менякина. Перед главой районной администрации и подрядчиком стоит задача сдать объект 1 мая. Дорога ведет к социальному учреждению, поэтому она крайне востребована.

Кроме того, на территории города активно идут работу по ремонту покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня в ночь запланированы работы на 3 объектах.

На ул. Мичурина осуществляется фрезеровка. Здесь будет заменено 8 680 кв. м асфальта на участке от ул. Октябрьская до ул. Радищева.

На ул. Вольская в районе набережной идет демонтаж старого бортового камня, а на ул. Рахова от ул. Б. Казачья до ул. Соколовая дорожники планируют сегодня приступить к снятию деформированного покрытия.