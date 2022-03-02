Администрация Саратова обратилась в прокуратуру города с просьбой рассмотреть возможность предъявления требований о признании недействительными документов, послуживших основанием для застройки арки по адресу: пр. Кирова, 14. Об этом сообщает глава города Михаил Исаев.

История берет свои корни в начале 2000-х годов. Путем различных махинаций земельный участок неоднократно передавался от арендатора к арендатору, а в дальнейшем был представлен в собственность Ирине Роговой, дочери экс-мэра Саратова Юрия Аксененко. Из открытых данных известно, что и по сей день она владеет им.

На этом земельном участке находится нежилое помещение, в котором в настоящее время располагается кафе. Документы, подтверждающие законность реконструкции данного объекта, в администрации города отсутствуют.

Учитывая изложенное, мэрия была вынуждена обратиться в надзорные органы для проведения проверки.