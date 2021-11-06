Сегодня, 6 ноября, в ходе объезда по городу мэр Саратова посетил все въездные зоны в Саратов.

Со стороны поселка Юбилейный, с Вольского тракта, с Московского шоссе и с Алтынной горы. Об этом Михаил Исаев сообщил на своей странице в Instagram.

По результатам проверки главам районных администраций поручено на следующий год провести работы по благоустройству данных территорий. Речь идет не только о формировании современных зеленых зон, но также и о входных группах юридических лиц, вывесках, рекламных конструкциях, стелах, арт-объектах и т.д.

За зимний период необходимо провести всю подготовительную работу, разработать концепцию и с наступлением благоприятных погодных условий приступить к воплощению, — сообщает градоначальник.