Накануне стало известно, что Саратовская область в 2023 и 2024 году получит финансирование на строительство пристройки к школе 66 им. Н.И. Вавилова в пос. Юбилейный.

Это стало возможно благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Расширение образовательного учреждения в активно развивающемся микрорайоне крайне необходимо, напомнил мэр Саратова Михаил Исаев.

—В марте муниципалитетом было начато проектирование пристройки на 877 мест. В настоящее время разработана концепция здания, посадка объекта на местности, выполнены геодезические испытания, проводится расчет нагрузок на коммуникация для дальнейшего получения технических условий от ресурсоснабжающих организаций, — написал он.

Перед подрядной организацией стоит задача передать проектно-сметную документацию до конца сентября.