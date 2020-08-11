Сегодня, 11 августа, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем профиле в соцсети Instagram о планах по развитию Саратова, итогах работы председателя ГД Вячеслава Володина.

— Вчера большое внимание было уделено теме электротранспорта в Саратове, сегодня же Вячеслав Володин прошёл по восьмикилометровому пешеходному кольцу. Он поддержал инициативу о том, чтобы сделать верхний ярус Набережной Космонавтов от улицы Некрасова до гостиницы «Словакия» пешеходным. Во время осмотра рекреационной зоны, он поставил задачу обустроить малое прогулочное кольцо, которое прошло бы через студенческие городки общежитий вузов по улице Бахметьевская, — объяснил мэр.

Он подчеркнул, что спикер Госдумы посетил стадионы «Спартак» и «Волга». Территория рынка вернется к первому объекту, чтобы там была обустроена зона ожидания для родителей с кафе, а также еще одна спортплощадка. Работа с остальными участками, которые отошли ране в частные руки, продолжается.

Строительный контроль на стадионе «Волга» усилится.