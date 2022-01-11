Накануне жители «нового Саратова» написали петицию, в которой потребовали установить единую стоимость проезда в общественном транспорте. Мэрия прокомментировала этот факт.

-Сейчас по поручению главы Саратова Михаила Исаева проводится разработка нового тарифного меню для общественного транспорта на территории Саратовского района. Данная работа ведется совместно с областным министерством транспорта и дорожного хозяйства. Задача, которая стоит перед профильными ведомствами, — снижение стоимости проезда за поездку на дальние расстояния, — ответили в мэрии.