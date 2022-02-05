Мэр Саратова Михаил Исаев в своем инстарграм-аккаунте сообщил о завершении восстановления крыльев самолета ЯК-42, установленного на территории бывшего аэропорта.

Напомним, что самолет был приобретен спикером ГД Вячеславом Володиным на личные средства и передан в дар городу.

-В настоящее время он уже находится на балансе муниципалитета, определен балансодержатель объекта — это администрация Кировского района.

С наступлением благоприятных погодных условий самолет ожидает покраска. Также в планах муниципалитета благоустройство прилегающей территории для создания нового места притяжения жителей и гостей города.

Новое городское пространство будет не только местом отдыха, но и сохранит память о самом предприятии. Как и обсуждалось с ветеранами завода, на территории разместятся информационные стенды об истории САЗ, — заявил Исаев.