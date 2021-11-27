Мэр Саратова рассказал, что при поддержке спикера Госдумы выделены колоссальные средства на строительство и реконструкцию трех важнейший учреждений здравоохранения.

— При поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина из федерального бюджета выделены колоссальные средства на строительство и реконструкцию трех важнейший медицинских учреждений — онкоцентр, детская больница, противотуберкулезный диспансер.

Для возведения последнего объекта на вчерашнем заседании городской Думы был выделен земельный участок вблизи новой инфекционной больницы. О необходимости перенести данное учреждение как можно дальше от жилого массива мы говорили с Вячеславом Викторовичем еще летом во время посещения поселка Соколовый. В ближайшее время, как только появятся новые медучреждения, Саратов превратится в крупный современный медицинский центр. У горожан отпадет потребность ездить в другие регионы для прохождения обследований и лечения.

Высокотехнологичные медицинские услуги жители будут получать, не покидая областной центр, — отметил Михаил Исаев.