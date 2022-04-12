Мэр Саратова Михаил Исаев присоединился к поздравлениям с Днем космонавтики.

—Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Каждый житель России гордится тем, что наш соотечественник Юрий Гагарин – первый побывавший в космосе человек. Для саратовцев 12 апреля – символичная дата, ведь именно в нашем городе учился легендарный космонавт, именно в нашем регионе прошло приземление его корабля после полета.

Саратовские предприятия и сегодня продолжают работать на освоение космического пространства, производя различные комплектующие и приборы. Эта сфера является приоритетной для нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья и новых открытий, выдержки, оптимизма, счастья и благополучия!