Сегодня, 20 июля, глава города Михаил Исаев побывал с инспекционной поездкой в Заводском районе, об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

По итогам проверки, глава Саратова остался недоволен ходом работ по возведению крытой трибуны на стадионе «Волга», так как рабочие существенно отстают от графика.

Помимо стадиона «Волга», глава города побывал на ремонтных работах в сквере Марины Расковой. Там необходимо уложить камень, укрепить береговую линию и откосы пруда. Параллельно продолжается и озеленение сквера.

— Еще очень много предстоит сделать по тротуарной сетке, по земляным работам, работам вокруг пруда. Поэтому были высказаны замечания и руководству района, и подрядчику. Необходимо усилиться, пока позволяют и время года, и погодные условия, — высказал Михаил Исаев.

Напомним, что реконструкция стадиона «Волга» и ремонтные работы в сквере Марины Расковой проводятся при поддержке председателя госдумы Вячеслава Володина.