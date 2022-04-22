Сегодня, 22 апреля, в Саратове свершилось знаменательное событие. Свое мнение об этом высказал мэр Саратова Михаил Исаев.

-Всем известно еще со школьной скамьи, кем был для России император Петр Первый. Решение увековечить в нашем городе память об этом великом реформаторе – абсолютно правильное. Оно инициировано спикером Госдумы Вячеславом Володиным и поддержано жителями.

Данное место выбрано не случайно. Оно символично тем, что в Саратов Петр Первый приплыл по Волге. И теперь, на ее берегу, рядом с местом, куда причаливают корабли, появилась тематическая общественная территория.

Хочу поблагодарить представителей социально ответственного бизнеса, благодаря которым было благоустроено новое и уютное место притяжения. Эдвард Арамович Арзуманян, Байтемир Шамхалович Шамхалов, Сергей Анварович Альмеев – руководители крупных организаций города, которые поддержали этот проект не только словом, но и делом.

Я благодарю всех саратовцев, кто одобрил инициативу по установке памятника императору. Это наша совместная заслуга, это наша общая история, которую мы будем передавать своим детям и внукам.

Конечно, отдельное спасибо саратовским скульпторам – Сергею и Андрею Щербаковым, чей макет памятника стал победителем в конкурсе и чье творение теперь останется в Саратове на века.

Также хочу сообщить вам, что постановлением администрации города было официально утверждено название территории. С сегодняшнего дня — это площадь Петра Первого, — отметил он.