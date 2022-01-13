Михаил Исаев вновь совершил инспекционный объезд по городу.

Ночью мэр проверил ход работ по ликвидации последствий снегопада, который не прекращается в Саратове уже вторые сутки.

«Оценил, как коммунальные службы ведут расчистку на главных магистралях и на отдаленных от центра территориях.

Например, утром 12 января наблюдались затруднения в работе общественного транспорта в направлении поселка Увек. Сейчас здесь идёт расширение дорожного полотна при помощи ротора, грейдера и комбинированных дорожных машин.

Активный вывоз снега осуществляется на крупных транспортных объектах, развязках и путепроводах.

Поручил усилить работу по комплексной очистке улиц с привлечением сотрудников ГИБДД и служб по эвакуации автомобилей, которые нарушают правила парковки», — написал мэр у себя в Инстаграме.