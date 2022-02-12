Для решения вопроса продленок в Саратове муниципалитет сделает все возможное, — заявил Исаев.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов отметил, что младшеклассники после уроков должны проводить время с пользой, быть под присмотром, так как не у каждой семьи есть возможность сразу забрать ребенка со школы.

— Сейчас муниципалитет проводит глубокий анализ, чтобы понять материально-техническую базу и потребности каждого образовательного учреждения, рассчитать стоимость питания, возможности организации кружковой деятельности, а также идет оценка затрат на оплату труда педагогов, воспитателей и обслуживающего персонала. Продленка должна быть бесплатной, а все расходы — за счет бюджета.

В школах будут проведены собрания, чтобы обсудить все тонкости и нюансы, изучить мнение родителей, их предложения. Соответствующие поручения уже даны заместителю по социальной сфере Александру Бурмаку, — заявил глава Саратова Михаил Исаев.