Мэр Саратова Михаил Исаев поделился планами по строительству путепровода в Жасминном.

— Строительство путепровода в пос. Жасминный действительно уже много лет ждут жители. В прошлом году завершено проектирование данного объекта, однако к его реализации муниципалитет не приступил до сих пор. Критика спикера Госдумы Вячеслава Володина абсолютно справедлива и обоснована, — сообщил он.

По его словам, уже завтра, 25 апреля, на встрече собственникам земельных участков, попадающих под изъятие, предложат соглашения о получении выкупной стоимости.

Также на следующей неделе стартует аукцион для определения подрядной организации, которая займется строительством путепровода.

— До момента изъятия земельных участков дорожные рабочие будут осуществлять вынос коммуникаций, вести подготовку строительной площадки. Эти работы начнутся незамедлительно после заключения контракта, — заявил глава города.