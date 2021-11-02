Ленинский и Кировский районы закончили ремонт тротуаров в этом году, Октябрьский район «догонит» их сегодня.

В ходе инспекционного выезда заслушал доклады руководителей на объектах.

Глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова рассказала, что все существующие и требующие ремонта тротуары на вверенной ей территории на сегодняшний день реконструированы. Поставил задачу совместно с МБУ «Дорстрой» заниматься подготовкой рабаток и зеленых зон к сезонной высадке растений и посеву газона уже на следующий год.

Аналогичная работа предстоит и в Кировском районе, где также, по словам главы районной администрации Сергея Пилипенко, законтрактованные объемы выполнены на 100%.

И.о. главы администрации Октябрьского района Михаил Визгалов заявил, что сегодня до полуночи они завершат работы по договорам, тем самым приведя в порядок все имеющиеся в районе тротуары, которые ранее не соответствовали нормативам. Так как сложилась небольшая экономия, ее потратят на ремонт пешеходных дорожек, ведущих в Волге.

Напомню, что несколько недель назад реконструкция тротуаров завершилась во Фрунзенском районе. Проект по их восстановлению на территории города был инициирован спикером Госдумы Вячеславом Володиным в прошлом году. За это время удалось привести в порядок все подходы к социальным объектам, а также отремонтировать тротуары в исторической части города и в 4 районах – Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском и Волжском. На последней территории работы закончатся в ближайшее время. В Заводском и Кировском районах ремонт продолжится в следующем году.