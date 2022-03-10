Мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал слова спикера ГД Вячеслава Володина о развитии области в условиях санкций.

-В условиях, когда наше государство попало под ряд санкций и ограничений, развитие области продолжится. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой поддержкой федерального центра у городского округа в ближайшей перспективе появится южный обход.

Это позволит разгрузить Саратов от транзитных большегрузных автомобилей, а также будет способствовать общему инвестиционному климату не только региона, но и муниципалитета. Появление такого масштабного инфраструктурного объекта станет толчком для строительства логистических центров, для развития дорожной отрасли, для создания условий по расширению торговых связей.

Со стороны муниципалитета будет оказываться все необходимое содействие при реализации проекта, — написал он.