Мэр Саратова Михаил Исаев принял решение стать участником процедуры предварительного голосования партии «Единая Россия».

-В команде единомышленников мы пройдем все необходимые этапы данного мероприятия.

За свою политическую карьеру я неоднократно избирался в различные представительные и законодательные органы. Считаю, что каждый, кто работает и служит на благо горожан, должен выходить с ними на прямые коммуникации, собирать наказы, мерить свою эффективность голосами жителей. Только такое живое общение с потенциальными избирателями дает возможность проанализировать свою деятельность, понять, правильные ли решения принимаются и что необходимо исправить, — написал он.