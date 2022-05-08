В Саратове мэрия утвердила границы туристического центра города.

Сответствующее постановление подписал мэр Михаил Исаев.

К туристическому центру теперь относится территория в границах набережной Космонавтов; новой набережной; улицы Рахова; квартала, ограниченноно улицами Рахова, Большая Казачья, Астраханская и Московская, а также улица Московская.

В турзоне также оказались сад «Липки», сквер Первой учительницы, Театральная площадь, площадь Кирова, пешеходная улица Волжская.

А вот городской парк и Детский парк не вошли в достопримечательности для туристов.