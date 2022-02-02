Глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм отметил, что сегодня отмечается 79-ая годовщина Сталинградской битвы и рассказал о том, какие действия предпринимаются для сохранения памяти о подвиге прадедов.

-Сегодня 79-ая годовщина Сталинградской битвы, одного из важнейших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Линия фронта проходила в непосредственной близости к нашему городу. К нам эвакуировались заводы, производства, разворачивались госпитали. Особенно важным является сохранение памяти о подвиге граждан нашей страны, только так мы сможем увековечить то, что они сделали для Великой Победы. Ведь без прошлого — нет будущего.

В своем обращении Вячеслав Володин отметил значимость сохранения истории для будущих поколений. Нельзя не вспомнить вопиющий факт вандализма, случивший несколько лет назад при строительстве торгового центра в микрорайоне Авиатор: уничтожение мемориала на территории авиационного завода. Ответственность за разрушение должны понести все причастные, возбуждено уголовное дело.

Сейчас принято решение восстановить утраченный мемориал, посвященный работникам Саратовского авиационного завода, погибшим в годы ВОВ. В конце прошлого года был объявлен конкурс на разработку эскизного проекта и макета, сейчас идет прием заявок. Вместе с ветеранами завода и ветеранами Заводского района будет определено конкретное место установки мемориального комплекса. Рядом с ним появится небольшой скверик.

Еще важно отметить, что в 2020 году Саратову было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад в достижение Победы в ВОВ 1941-1945 годов. В честь этого события будет установлена стела «Саратов — город трудовой доблести», дизайн-проект которой был разработан совместно с Российским военно-историческим обществом. Ее изготовление начнется в ближайшее время. Установить ее планируется в сквере «Заводской» в июле, — поделился он.