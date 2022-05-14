Вопрос своевременности вывоза мусора в последнее время крайне актуален и для Саратова, особенно в частном секторе.Об этом сегодня, 14 мая, заявил мэр Саратова Михаил Исаев.

Домовладельцы проводят сезонные работы на земельных участках, несут смёт, ветки и другой растительный мусор к контейнерным площадкам. По его словам, из-за этого зачастую создаётся захламление мест сбора отходов.

—Вывозить мусор необходимо оперативно, если требуется — корректировать графики, а для этого нужно работать с подрядчиками и строго спрашивать с них за результат.

По поручению главы региона Романа Бусаргина министерство природных ресурсов и экологии возьмет эту тему на особый контроль. В свою очередь, главам районных администраций и начальнику департамента Саратовского района необходимо сформировать перечень проблемных вопросов и адресов и во взаимодействии с региональным ведомством сделать всё необходимое для того, чтобы тема вывоза мусора ушла из критики.

Кроме того, в областном центре активно внедряется раздельный сбор ТКО в рамках нацпроекта «Экология». Специальные баки появились в нескольких районах города. Эту работу необходимо продолжать, — рассказал мэр.