Муниципалитет ставит перед собой задачу принять на баланс городского округа все дороги. Об этом сегодня, 21 марта, сообщил глава города Михаил Исаев.

— Когда дорожные объекты будут находиться в городской казне, мы сможем заняться их ремонтом и содержанием. Средства у муниципалитета на эти цели есть, с прошлого года в бюджет поступают отчисления от транспортного налога. Все это даст нам возможности в ближайшие несколько лет привести в нормативное состояние даже дороги второй и третьей категорий, — отметил он.

По его словам, за последние 3 года были выявлены около 1500 бесхозяйных дорог, из них на кадастровый учет поставлены порядка 300.

Уже заключены контракты на изготовление технических планов по остальным объектам, которые будут переданы в Росреестр.

К концу марта оставшиеся бесхозяйные дороги планируется поставить на учет, в собственность муниципалитета они перейдут уже к осени.

— Работу по выявлению таких объектов мэрия продолжит. Задача – все дороги должны быть в муниципальной казне, — заключил Исаев.