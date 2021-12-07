Мэр Михаил Исаев провел встречу в поселке Расково, который с нового года
станет частью Саратова. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Инстаграм.
-Встретился с депутатами и сотрудниками администрации Расковского
муниципального образования. С 1 января 2022 года населенные пункты
данного МО станут частью нашего городского округа.
Обсудили планы по развитию территории в будущем, а также зафиксировал
беспокоящие жителей вопросы. Так, актуальной для данных населенных
пунктов остается проблема нехватки мест в школе, а также потребность в
строительстве дороги, которая соединила бы поселки с Солнечным-2.
Предложил депутатам с нового года активно участвовать в жизни территории
путем создания Координационного общественного совета. Это крайне
необходимо для прямой коммуникации с жителями, контроля за реализацией
проектов, оперативной обратной связи, — написал мэр.