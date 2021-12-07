Мэр Михаил Исаев провел встречу в поселке Расково, который с нового года

станет частью Саратова. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Инстаграм.

-Встретился с депутатами и сотрудниками администрации Расковского

муниципального образования. С 1 января 2022 года населенные пункты

данного МО станут частью нашего городского округа.

Обсудили планы по развитию территории в будущем, а также зафиксировал

беспокоящие жителей вопросы. Так, актуальной для данных населенных

пунктов остается проблема нехватки мест в школе, а также потребность в

строительстве дороги, которая соединила бы поселки с Солнечным-2.

Предложил депутатам с нового года активно участвовать в жизни территории

путем создания Координационного общественного совета. Это крайне

необходимо для прямой коммуникации с жителями, контроля за реализацией

проектов, оперативной обратной связи, — написал мэр.