Сегодня, 8 января, мэр Саратова Михаил Исаев встретился с главой администрации Заводского района Олегом Курицыным. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

На встрече обсудили планы по развитию района в 2022 году.

-В районе запланированы работы по благоустройству, ремонту дорог и тротуаров, завершение строительства соцобъектов и другого. Поставил задачу главе районной администрации всегда быть на связи с жителями, с общественными советами, владеть объективной картиной того, что происходит в посёлках и микрорайонах, — написал Исаев.