В 2022 году территория поселка Соколовый станет частью Саратова. Глава города Михаил Исаев продолжает встречи с местными жителями присоединяемых территорий. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Инстаграм.

-Встретился с активными жителями поселка. Общение вышло продуктивным. Обсудили интересующие и волнующие их вопросы. Выслушал идеи по развитию. Соколовый по сути является целым авиационным городком. Территория обладает большим потенциалом для развития, в процессе которого мы обязательно сохраним ее уникальность, — написал Исаев.