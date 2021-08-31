Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о скором сносе рекламного стенда, закрывающего вид на Свято-Троицкий собор на Музейной площади в Саратове. Информацию об этом он разместил на своей странице в Инстаграм.

Арбитражный суд удовлетворил заявление администрации города и признал недействительным разрешение на установку стенда на улице Московская, напротив Краеведческого музея.

— Ко мне поступало очень много обращений по поводу данной рекламной конструкции, так как она закрывала вид на Троицкий собор и не всегда содержала уместную информацию. Скоро эта проблема будет окончательно решена, — пишет глава города.