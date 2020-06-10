Глава города остался недоволен качеством и сроком выполнения работ ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор»

Сегодня, 10 июня, глава Саратова Михаил Исаев побывал с инспекционной поездкой в Заводском районе. Вместе со своим заместителем по городскому хозяйству Максимом Сиденко, заместителем председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергеем Кузнецовым, главой местной администрации Евгением Гарькиным руководитель областного центра оценил, как идут работы по ремонту тротуаров.

На ул. Орджоникидзе Михаил Исаев жестко раскритиковал деятельность дорожной организации ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор». Подрядчик по аукциону выиграл 80% от общего объема ремонта пешеходных зон Заводского района, но качество и сроки выполнения работ неудовлетворительные. На счету организации несколько начатых и незавершенных объектов, среди которых пр. Энтузиастов, улицы Орджоникидзе, Маркина, Заречная. Спустя два месяца с начала работ доделали тротуар на ул. Чернышевского и то не до конца. По словам главы Саратова, это не тот темп работы, который бы удовлетворил администрацию города и жителей.

—Погодные условия позволяют работать весь световой день, с раннего утра и до позднего вечера. Работы очень много, и мы ко всем подрядчикам обращаемся — финансирование есть, средства ждут вас, когда вы принесете акты выполненных работ. Работайте, вам никто не мешает. Но есть подрядчики, такие как «СМУ-3 «Саратовавтодор». С самого первого дня — одни замечания, за свои средства перекладывают фрагменты тротуаров и пешеходных зон. Ни организации труда, ни логики. Если вы вышли – значит заявили о желании и возможности. Если не можете – разрывайте контракт. Нам такие подрядные организации не нужны. Либо они исправляют ситуацию, либо пусть проявят мужество, придут и скажут – мы не можем. Я обращаюсь ко всем подрядчикам – вы соизмерьте свои силы! Не хотите работать – не выходите на аукционы!, — резко высказался Михаил Исаев и отказаться ехать на другие объекты, где работает ООО «СМУ-3 «Саратовавтодор».

Также глава города побывал на ул. Крымская, где ремонтом тротуара занимается ООО «КПК-СТРОЙ». Здесь реконструкция пешеходной зоны практически завершена. Дорожные рабочие оставили большие участки под организацию зеленых зон и сохранили посаженные здесь деревья.

По итогам поездки Михаил Исаев поручил своему заместителю по городскому хозяйству Максиму Сиденко провести в Заводском районе встречу с руководителями подрядных организаций и поставить вопрос о расторжении контрактов с теми, кто не готов работать на результат.

Напомним, ремонт пешеходных зон в Саратове стал возможен благодаря спикеру Госдумы Вячеславу Володину. С его помощью на эти цели городу были выделены 500 млн. рублей. С начала строительного периода из 150 тротуаров уже отремонтированы 30%.