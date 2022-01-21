С сегодняшнего дня обманутые дольщики ЖК «Победа» начнут получать выплаты.

Решить этот проблемный вопрос удалось благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

— 652 семьям, которые когда-то вложили свои средства в строительство квартир, из федерального фонда будет выплачена денежная компенсация в объеме более 1 млрд рублей. Сумма определялась исходя из рыночной стоимости квадратного метра именно в том районе, где находился недостроенный дом, этажности и других факторов.

Это последний крупный проблемный жилой комплекс на территории города из числа тех, кем начали плотно заниматься в 2017 году.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что при колоссальной помощи Вячеслава Володина за несколько лет удалось закрыть проблему по 78 долгостроям в регионе: были достроены и получили компенсации более 8000 семей, — рассказал на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев.