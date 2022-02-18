Саратовская область готовится к увеличению количества групп продленного дня. Ранее с такой инициативой выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

-Я очень положительно отношусь к такому явлению как «продленка». В школе, где я работаю, открыты три группы продленного дня, и это, однозначно, положительный пример. В обед, после занятий, педагоги, ведущие группы, приходят к ребятам, играют с ними, занимаются, помогают с домашними заданиями. И это именно то внимание, в котором так нуждаются детки от 7 до 12 лет и которое родители, к сожалению, из-за работы не всегда могут дать, — поделилась педагог-психолог школы села Ивантеевка имени И.Ф. Дремова Ксения Барсова.

Министр образования области Михаил Орлов рассказал, что сейчас в 272 школах организовано 539 групп продленного дня, которые посещают около 11 тыс. детей.

-В нашей области действуют более 500 групп продленного дня, теперь наша задача увеличить их количество. Конечно, в первую очередь, мы должны оказать поддержку работающим родителям учеников начальной школы, чтобы они могли не беспокоиться о том, чем ребенок занимается один дома после занятий. У нас уже есть положительный опыт в работе «продленок», дополнительно изучили практику других регионов, и сейчас мы оцениваем кадровые ресурсы общеобразовательных организаций по сопровождению групп продленного дня, готовим приказ о комплектовании новых «продленок», определяем режим их работы и многое другое, — отметил министр.