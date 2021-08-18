В Саратовской области уже все готово к началу очного обучения школьников. Региональное министерство образования надеется, что к дистанционному обучению возвращаться школы не будут. Об этом и.о. министра образования Михаил Орлов рассказал в пресс-центре «КП – Саратов» сегодня, 18 августа.

Схема по ограничениям, которая была разработана в прошлом году, сохраняется — учителя ходят по классам, нет общего расписания звонков, потоки учеников разделяются.

Орлов напомнил, как важна вакцинация среди педагогов и призвал не пренебрегать ей. Он отметил, что все школы начнут работать в очно — и те, где есть 60% привитых, и где нет.

— Наша задача — бороться с социальным эгоизмом, подчеркнул он.

До этого на рабочей встрече министр просвещения РФ Сергей Кравцов и детский омбудсмен Анна Кузнецова обозначили, что их позиция единогласна — с первого сентября никаких дистанционных форматов быть не должно.