​Вот его отправили туда, где он будет под жестким круглосуточным надзором.

Где не будет практически никакой возможности общаться с внешним миром и продолжать свое дело. Где окажется в полной власти тех, кто его запер.

И никаких массовых протестов против этого издевательства. Отдельные слабые голоса в поддержку этого человека – не в счет.

И сопровождают это подпевки типа творческих людей типа нечего варежку разевать типа надо родину любить.

И лицемерная солидарность Запада, ограничивающегося робким порицанием, которое никогда не превращается в дела – в ту же цену.

Это 1980-й год.

До возвращения из ссылки в Москву А.Д. Сахарова оставалось шесть лет. До его выступления на Первом съезде народных депутатов – девять.

Много, конечно, но не то что бы всё пропало.

Навальный, год назад вернувшийся, чтобы сесть, знал, с кого берет пример.