В корне пересмотрел свои взгляды и оценки. После того, как выслушал трагическое повествование о правилах приобретения и содержания домашних животных в Германии.

Список справок и разрешений на право стать владельцем ненамного, но длиннее, чем «Война и мир». Срок ожидания в очереди к заводчикам – годы, потому что сукам запрещено рожать чаще, чем раз в два года. Срок ожидания кого-нибудь беспородного такой же.

Выражение «бездомное животное» на немецкий переводится, но понимается с трудом.

Стоимость нелегальной доставки собак и кошек из других стран вам лучше не знать, чтобы не расстраиваться.

Оставить собаку одну дома больше, чем на четыре часа, нельзя – или сдавайте в собачий детский сад, или лишайтесь родительских прав.

Помимо собственно страховки на собаку, нужна еще страховка в пользу третьих лиц, которых она может захотеть, например, облаять, а они от этого испытают дискомфорт. И т.д. и т.п.

И эти люди отказывают нам в ничтожной просьбе собрать манатки и убраться на границы 1997-го года? Это какая-то политика двойных стандартов.