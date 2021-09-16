Политолог Михаил Шмырев подвел итоги избирательной кампании в Саратовской области.

В последние агитационные дни перед голосованием на выборах депутатов Госдумы и депутатов местных органов власти самое время подвести некоторые итоги и выводы.

Вывод первый: Избирательная кампания в регионе, вопреки прогнозам, была очень активной, местами борьбу можно было назвать даже ожесточенной, ощущалась полемика, публично звучали аргументы и «за», и «против». Поэтому однозначно можно сделать вывод, что присутствовала жесткая и открытая политическая борьба.

Второй важный вывод: При активной предвыборной агитации всех участников борьбы, обвинений в нечистоплотности или явных нарушениях практически не было. И это несмотря на то, что к выборам в нашем регионе по понятным причинам внимание общественности явно повышенное. Выборы проходят без громких скандалов в конкурентной и открытой борьбе.

Видимо, ощущение вакуума по теме нарушений дал именно в последние дни определенный всплеск. Даже беглый анализ публикаций СМИ дает представление об малозначительности предлагаемых публике инфоповодов, и позволяет квалифицировать их, скорее всего, как псевдонарушения.

В Балакове вот недовольны, что, якобы, избирательные комиссии обзванивают инвалидов и ветеранов и предлагают голосовать на дому. Но эти действия допускаются в интересах избирателей и нацелены в итоге на защиту их избирательного права. Жители Энгельса получили, как посчитали они, «странные» пригласительные на выборы. Избирателям в Калининске принесли приглашения на выборы в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября, с графиком работы участковой комиссии, который им тоже показался неверным. В Саратове кандидат в депутаты Саратовской гордумы поведал, внимание, о возможных фальсификациях на грядущих выборах. Ну, то есть рассказал о своих фантазиях, не подкрепленных фактами.

Еще один пример такого псевдонарушения — невнятный сбор подписей в Балакове о вотуме недоверия выборам, вызывающий больше недоверия к самим организаторам подобной «политической партизанщины».

О чем такие поводы могут говорить? О том, что внимание к выборам привлечено, и люди демонстрируют высокую бдительность, что, конечно, хорошо. И чрезмерность в этой части только на пользу выборному процессу. Ясно, что информирование избирателей о предстоящих выборах идет. И избирком показывает хороший уровень реакции — чтобы снять все вопросы даже пришлось разъяснить графики работы УИКов и приема граждан, которые хотят проверить себя в списках избирателей или подать заявление о голосовании по месту нахождения либо вне помещения. Подчеркивается, что информация о времени работы комиссии, а также о режиме работы в выходные дни отражена для удобства избирателей в приглашении.

В любом случае трехдневное голосование дает возможность без спешки и ажиотажа разобраться в реальном графике работы избирательных участков и проголосовать тогда, когда удобно.

Об отсутствии значимых нарушений косвенно свидетельствуют и данные оппозиционных наблюдателей. За сентябрь в появляющихся в медийном пространстве сообщений о нарушениях Саратовская область упоминается лишь единожды. При этом другие регионы фигурируют в сводках практически ежедневно. Но и этот единственный случай достаточно курьезен. Директор сельской школы агитировала в соцсети за кандидата от партии власти. Причем, была настолько простодушна в своем незнании закона, что искренне обо всем сама рассказал в СМИ. Кроме иронии и улыбки, этот персонаж других эмоций не вызывает.