Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сегодня посетил технопарк технопарк «Almaz-Digital» на базе ЦНИИИА.

Вместе с делегацией в лице председателя Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Саратовской области Валерия Радаева и местных чиновников он ознакомился с проектами резидентов и главной «фишкой» — собакой-технороботом по кличке Эрик.

Эта «игрушка» как настоящее животное, сразу отреагировала на гостя. Она попросила лапу, покружилась на месте, а потом ушла в сторону. При ее виде присутствующие не смогли сдержать улыбок.