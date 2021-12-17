Премьера мэтра отечественного театра и кино состоялась в Саратовском академическом театре драмы 15-16 декабря и стала главным культурным событием уходящего года.

Зрители приняли философскую постановку Никиты Михалкова и братьев Пресняковых. Это было видно по лицам выходящих из зала. Все они были серьезные и задумчивые. Впечатление от увиденного еще долго не отпускало публику, как и пронзительно глубокая музыка к спектаклю композитора Эдуарда Артемьева.

В последний день премьеры начало спектакля «12» задержали почти на полчаса. Зрители шли к театру, выстроившись в длинную очередь. Тормозил процесс вынужденный термоконтроль входящих. Все с пониманием отнеслись к неизбежной процедуре, вызванной сегодняшним реалиями.

Среди посетивших премьеру Михалкова 16 декабря были замечены многие известные саратовцы. В том числе, главврач больницы 1 Саратова Евгений Ковалев, бывший министр культуры региона, ныне директор цирка Саратова Татьяна Гаранина, историк и краевед Владимир Лешуков. Ранее, 15 декабря, спектакль посмотрел губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Пришло на московскую постановку много молодёжи, что стало возможным участию театра в госпрограмме «Пушкинская карта».

Неискушенного зрителя удивила не только длительность спектакля, который шел 3 часа с антрактом, но и необычные режиссерские находки. Так, все заявленные в названии 12 персонажей появляются на сцене только ближе к концу действа, также необычна и лезгинка, которую танцует оправданный присяжными чеченский мальчик.

Эффектным оказался и прощальный поклон труппы во главе с Михалковым. Во время него актеры неожиданно сняли кепки и бросили их в зрительный зал. Повезло поймать трофеи тем, кто купил самые дорогие места в партере. Неплохой бонус к Новому году и тонкий намек на зрительские размышления, которые многие ещё долго будут беречь в своих воспоминаниях.

Фото: rg.ru, М. Руденко

Видео: М. Руденко