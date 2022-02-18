Институт «Микроб» в Саратове планирует создать учебный центр ВОЗ. Об этом сообщил директор института, Евгений Кутырев.

Он рассказал, что в здании бывшей школы №99 на улице Университетская планируется организовать учебный центр Всемирной организации здравоохранения. Напомним, четырехэтажное здание, которое пустует уже более 10 лет, имеет статус объекта культурного наследия.

— 12 декабря 2021 года ВОЗ присвоила нашему институту статус Центра Всемирной организации здравоохранения. Мы попросили у муниципалитета передать нам здание бывшей школы №99 для организации там учебного центра ВОЗ, который будет готовить кадры как для нашей страны, так и для Центральной Азии и Восточной Европы. Главной задачей такого центра является подготовка специалистов по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, — рассказал Кутырев.

Сегодня, 18 февраля, решение о передаче здания бывшей школы №99 институту приняли депутаты гордумы.