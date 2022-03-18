На станции Князевка Саратовского региона Приволжской железной дороги введена

в эксплуатацию новая микропроцессорная система управления движением поездов.

Состоявшаяся модернизация повысит надёжность технических средств и безопасность

перевозочного процесса.

Проект общей стоимостью более 850 млн рублей реализовывался в два этапа в

рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Сначала на станции Князевка было

возведено двухэтажное здание нового поста электрической централизации. В нём

созданы комфортные условия для труда и отдыха сотрудников: оборудованы санитарные

комнаты, душевая и столовая. К объекту подключены водопровод, электричество,

канализация, пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

Затем началось внедрение микропроцессорной централизации стрелочных

переводов и светофоров. В ходе работ специалисты подключили 72 электропривода

стрелочных переводов, установили 93 высокотехнологичных современных светофора,

уложили около 150 км кабеля. Внутри нового здания реализован ряд передовых

технологий, которые повысят эффективность перевозочного процесса. В частности,

новое оборудование позволит автоматизировать контроль и управление движением

составов, а также усовершенствовать процесс удаленной диагностики устройств

железнодорожной автоматики.