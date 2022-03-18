На станции Князевка Саратовского региона Приволжской железной дороги введена
в эксплуатацию новая микропроцессорная система управления движением поездов.
Состоявшаяся модернизация повысит надёжность технических средств и безопасность
перевозочного процесса.
Проект общей стоимостью более 850 млн рублей реализовывался в два этапа в
рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Сначала на станции Князевка было
возведено двухэтажное здание нового поста электрической централизации. В нём
созданы комфортные условия для труда и отдыха сотрудников: оборудованы санитарные
комнаты, душевая и столовая. К объекту подключены водопровод, электричество,
канализация, пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.
Затем началось внедрение микропроцессорной централизации стрелочных
переводов и светофоров. В ходе работ специалисты подключили 72 электропривода
стрелочных переводов, установили 93 высокотехнологичных современных светофора,
уложили около 150 км кабеля. Внутри нового здания реализован ряд передовых
технологий, которые повысят эффективность перевозочного процесса. В частности,
новое оборудование позволит автоматизировать контроль и управление движением
составов, а также усовершенствовать процесс удаленной диагностики устройств
железнодорожной автоматики.