Сегодня, 22 сентября, микрорайон в Саратове остался без воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

Ограничили ХВС абонентов микрорайона «Совхоз Комбайн». Вернуть воду обещают к полуночи.

 

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