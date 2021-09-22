Домой Рубрики Новости Саратова Микрорайон в Саратове остался без воды до полуночи РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Микрорайон в Саратове остался без воды до полуночи По Новости Саратова - 22.09.2021 73 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 22 сентября, микрорайон в Саратове остался без воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». Ограничили ХВС абонентов микрорайона «Совхоз Комбайн». Вернуть воду обещают к полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На жительницу Саратовской области возбудили уголовное дело за долг перед ребенком в 76 тыс рублей В Саратовской области могут подорожать макароны На Предмостовой площади в Саратове задержаны два азиата с героином ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На жительницу Саратовской области возбудили уголовное дело за долг перед ребенком... Новости Саратова - 22.09.2021 0 Жительница Вольского района Саратовской области стала фигурантом уголовного дела за неуплату алиментов на своего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону. 39-летяя женщина лишена... В Саратовской области могут подорожать макароны 22.09.2021 На Предмостовой площади в Саратове задержаны два азиата с героином 22.09.2021 Саратовский регоператор взыщет долги с более тысячи владельцев элитных коттеджей 22.09.2021 Еще 286 жителей Саратовской области заболели коронавирусом 22.09.2021