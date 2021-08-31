В следующем году в Саратовской области впервые планируют направить десять процентов регионального дорожного фонда на сельские дороги. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Радаев.

Он отметил, что практика муниципальных дорожных фондов показала свою эффективность, и теперь на местах станут решать какими силами и какие дороги ремонтировать.

Профильным министрам поручено детально обсудить с главами поселений эту программу и подготовить соответствующие соглашения по ее реализации, а также назначить кураторов проекта.