Вчера со станции Татищево Саратовского региона ПривЖД отправился

миллионный с начала года пассажир АО «Саратовская ППК». Обладательницей

счастливого билета стала Венера Симакина. Она совершила поездку до станции Курдюм

на пригородном поезде № 6434 сообщением Аткарск – Анисовка.

– Мы с детьми приехали на электричке в Татищево, чтобы увидеть ретропоезд

«Воинский эшелон». Мне повезло стать миллионным пассажиром, когда я приобретала

билеты обратно до Курдюма. Это приятная неожиданность, – поделилась пассажирка.

Заместитель генерального директора АО «Саратовская ППК» Иван Меркулов

вручил девушке подарок и сертификат, подтверждающий статус миллионного

пассажира.

В 2021 году миллионный пассажир Саратовской пригородной пассажирской

компании был определён 24 мая.