Вчера со станции Татищево Саратовского региона ПривЖД отправился
миллионный с начала года пассажир АО «Саратовская ППК». Обладательницей
счастливого билета стала Венера Симакина. Она совершила поездку до станции Курдюм
на пригородном поезде № 6434 сообщением Аткарск – Анисовка.
– Мы с детьми приехали на электричке в Татищево, чтобы увидеть ретропоезд
«Воинский эшелон». Мне повезло стать миллионным пассажиром, когда я приобретала
билеты обратно до Курдюма. Это приятная неожиданность, – поделилась пассажирка.
Заместитель генерального директора АО «Саратовская ППК» Иван Меркулов
вручил девушке подарок и сертификат, подтверждающий статус миллионного
пассажира.
В 2021 году миллионный пассажир Саратовской пригородной пассажирской
компании был определён 24 мая.