На сегодняшнем брифинге в минздраве обсудили предложение депутата облдумы Ольги Сынкиной об открытии на новогодние праздники учреждений культуры.

Представитель Роспотребнадзора Ирина Мясникова уточнила, что сейчас изучается уровень заболеваемости коронавирусом и возможность перевода театров на очный режим. Пока точного ответа ведомство дать не может.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отметил, что нужно принимать решение по обстановке вдумчиво и осторожно, после просчета всех рисков.